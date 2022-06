20h15 Express : Noé Gauchard, le jeune Insoumis qui défiait Elisabeth Borne

Noé Gauchard a 22 ans, il est soutenu par la France insoumise et il a une mission pour les élections législatives : battre Elisabeth Borne dans le Calvados où elle est candidate. Une mission à grosse pression puisqu’en cas de victoire, il sera celui qui poussera la nouvelle Première ministre à quitter son poste. Si ses chances de l’emporter sont minces, Paul Moisson, Paul Bouffard et Baptiste Gondouin ont quand même été le rencontrer pour mieux comprendre qui est Noé Gauchard. Après six ans d’instruction et neuf mois d’audiences, le procès des attentats du 13 novembre 2015 touche à sa fin. Les réquisitions de la semaine passée ont laissé place aux premières plaidoiries de la défense depuis ce lundi. Trois mois après le début de l’invasion russe en Ukraine, les restaurants McDonalds de Russie ont rouvert leurs portes, mais sous une autre enseigne. Quelques jours après le début de la guerre, le groupe McDonalds avait annoncé la fermeture de ses 850 restaurants en Russie, tous revendus à un homme d’affaires russes, Alexander Govor. Ce week-end, l’oligarque a lancé la réouverture de quinze premiers restaurants, sous un nouveau nom et avec un nouveau logo.