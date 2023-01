20h15 Express – Noël Le Graët convoqué par l’inspection générale du Sport

Après ses sorties de route sur l’homophobie et le racisme dans le football, après les accusations de harcèlement sexuel à son encontre, après avoir ricané sur les conditions de vie des travailleurs au Qatar, Noël Le Graët s’est définitivement mis à dos les Français en dénigrant l’intouchable Zidane. Le patron de la FFF était convoqué ce mardi par l’inspection générale du sport dans le cadre d’un audit pour des accusations de harcèlement sexuel. Grosse journée pour le gouvernement ce mardi. La Première ministre Elisabeth Borne a présenté son plan de réforme des retraites dans un climat pour le moins peu favorable. Alors que 7 Français sur 10 sont opposés à la réforme et alors que le gouvernement ne dispose pas d’une majorité à l’Assemblée nationale, Elisabeth Borne et ses ministres doivent absolument se trouver des alliés. Ça tombe bien : ce week-end, le nouveau patron des Républicains, Eric Ciotti, s’est dit prêt à voter le texte.