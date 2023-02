20h15 Express – Noël Le Graët : le rapport accablant de l’audit sur la FFF

Le patron de la Fédération française de football, Noël Le Graët, a été poussé vers la sortie ce mercredi 15 février. Après ses propos contre Zinedine Zidane et les accusations de harcèlement sexuel et de comportements sexistes à son encontre, le ministère des Sports avait lancé un audit sur la FFF. Audit dont le rapport final a été rendu ce mercredi avec des conclusions accablantes pour Noël Le Graët. Le rapport dénonce des « dérives » incompatibles avec les fonctions de patron de la FFF et dénonce une « gouvernance défaillante ». Une semaine après le séisme, les équipes de secours continuent de travailler sans relâche en Turquie. L’OMS a qualifié le séisme ayant touché la Turquie et la Syrie de « pire catastrophe naturelle » dans la région depuis un siècle. Les derniers bilans font état de 40 000 morts de plusieurs millions de déplacés. Pour répondre à la colère de l’opinion, la Turquie a lancé une chasse aux promoteurs immobiliers et aux constructeurs accusés d’avoir édifié des immeubles sans respecter les normes antisismiques obligatoires. La journaliste Cerise Sudry Le Du est sur place, à Antakaya, près de l’épicentre du séisme. En ce qui concerne la réforme des retraites, Les Républicains lavent leur linge sale en famille, mais en public. Officiellement, le parti d’Éric Ciotti veut voter la réforme. De moins en moins officieusement, de nombreuses voix chez Les Républicains s’y opposent. Pour tenter de mettre tout le monde d’accord, le parti organisait mardi – jour de la Saint-Valentin – une grande réunion.