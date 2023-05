20h15 Express : Oleg Skripka, star du rock ukrainien, écoute Etienne Daho

Dans le nouvel album d’Etienne Daho, “Tirer la nuit sur les étoiles”, on ne trouve pas que des chansons d’amour mais aussi des morceaux qui racontent notre époque. C’est le cas de la chanson “Le chant des idoles” inspirée par la guerre en Ukraine. Un morceau résolument rock qui parle de la guerre tout en pudeur. Oleg Skripka, star du rock ukrainien resté sur place avec sa famille dont la musique est également inspirée par le conflit en Ukraine, a écouté la chanson d’Etienne Daho et pour lui, les paroles résonnent. Rennes, capitale du rock français, est aussi la ville de cœur d’Etienne Daho : il y fait ses études et ses gammes en tant qu’artiste. Cet enfant du pays reçoit même la médaille de la ville dans les années 1980. Rennes est-elle toujours la capitale du rock et quelle place occupe Etienne Daho dans le cœur des Rennais ? Des bars aux disquaires, en passant par les salles de concert, tout le monde connaît Etienne Daho. Frank Darcel, co-fondateur et guitariste du groupe rennais Marquis de Sade avec lequel Etienne Daho a fait ses premiers pas sur scène, se souvient de son partenaire.