20h15 Express : on a croisé du beau monde à la "Journée du conservatisme"

Ce dimanche, la ville d’Asnières-sur-Seine accueillait la « Journée du conservatisme », un événement organisé par le « Mouvement conservateur », le nouveau nom de « Sens commun », le bras politique de la Manif pour Tous. Au programme, une brochette d’invités triés sur le volet dans les rangs des conservateurs français : Laurence Trochu, ancienne porte-parole de François Fillon, Ludovine de la Rochère présidente de la Manif pour Tous, mais aussi la directrice de la rédaction de « Boulevard Voltaire », un site condamné pour provocation à la haine. Sans oublier la présidente de Nemesis, un collectif identitaire ou l’ancien porte-parole de Marine Le Pen et figure du souverainisme Paul-Marie Coûteaux. Et l’invité d’honneur : Éric Zemmour. Le procès des attentats du 13 novembre se poursuit à Paris. Vendredi, deux figures du djihad français étaient au cœur des débats : les frères Clain. Jean-Michel et Fabien Clain, convertis à l’islam radical, les deux frères sont devenus recruteurs pour Daesh. Ils sont connus pour être les voix qui ont revendiqué les attaques de Paris et de Saint-Denis. S’ils sont supposés morts après une attaque de drone, ils font quand même partis des accusés du procès. Azzeddine Ahmed-Chaouch a suivi les débats pour Quotidien. Après seize ans passés au pouvoir, Angela Merkel va laisser sa place à la tête de l’Allemagne dans les tous prochains jours. Après les élections de ce dimanche, son successeur le plus probable s’appelle Olaf Scholz, patron du SPF, le parti social-démocrate. Valentine Watrin, Fanny Duvot et Baptiste Gondouin ont suivi les élections depuis Berlin. Ils ont pu rencontrer Olaf Scholz après l’annonce des résultats.