20h15 Express : on a passé 15h devant le QG des Insoumis, voilà ce qu’on a appris

C’est l’endroit le plus scruté par la presse : le QG de la France insoumise dans le Xème arrondissement de Paris. Depuis plusieurs jours, les journalistes se succèdent devant le portail de la FI pour suivre les négociations entre le parti de Jean-Luc Mélenchon et les différentes forces de gauche à l’approche des élections législatives. Julia Denis, Stephen Chattour et Thibault ont passé 15h devant le siège de la FI et ont vu défiler des dizaines de responsables politiques. Voilà ce qu’ils ont appris. C’est l’un des postes les plus prestigieux de la République, on pourrait penser que les candidats se pressent devant la porte et pourtant, il semblerait que personne ne veuille devenir le nouveau Premier ministre. Emmanuel Macron a de nouveau essuyé un refus cette semaine, celui de Valérie Rabault, présidente du groupe PS à l’Assemblée nationale. Pour comprendre pourquoi la nomination du successeur de Jean Castex prend autant de temps, Paul Gasnier a interrogé les journalistes politiques Jean-Baptiste Marteau de France 2, Simon Le Baron de France Inter, Alison Tassin de TF1 et Raphaëlle Bacqué, reporter au Monde. Lundi matin, Paul Gasnier, Paul Moisson et Paul Bouffard ont été accueillis sur le seul porte-avion nucléaire d’Europe, le très français Charles de Gaulle, dépêché en mer Méditerranée pour sécuriser les frontières de l’OTAN dès les premiers jours de l’invasion russe en Ukraine.