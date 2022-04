20h15 Express : on connaît déjà LA punchline de Marine Le Pen pour son débat face à Emmanuel Macron

Marine Le Pen veut sa revanche sur 2017. Cette année, la candidate du Rassemblement national ne veut pas rater son débat de l’entre-deux tours face à Emmanuel Macron. Il y a cinq ans, l’exercice avait tourné au désastre pour Marine Le Pen qui entend bien montrer qu’elle est sur-préparée cette fois. Avant de monter sur le ring, la candidate avait réuni ses troupes dans son QG de campagne ce mercredi après-midi. Silence radio chez la Macronie ce mercredi. A quelques heures du débat de l’entre-deux tours, Emmanuel Macron a demandé à ses ministres de faire profil bas pour ne pas parasiter la parole du candidat. Et pour éviter les bourdes. Deux mois. Ce dimanche 24 avril, ça fera deux mois que les troupes russes sont entrées en Ukraine. Depuis deux mois, les Ukrainiens vivent dans l’angoisse au rythme des frappes. Pour comprendre la situation sur place, Quotidien est en contact permanent avec des citoyens et des journalistes sur place. Parmi eux, Loup Bureau, 31 ans, journaliste indépendant spécialiste de l’Ukraine. Depuis quelques jours, il est dans le Donbass, à l’est de l’Ukraine, où l’armée russe concentre désormais ses attaques. À Lyssytchansk, on continue de résister à l’armée russe au prix de frappes continues.