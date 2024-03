20h15 Express : « On est en train de mourir », le cri de désespoir des enfants réfugiés de Gaza

La situation humanitaire se détériore de jour en jour à Gaza. Dans le camp de réfugiés de Rafah, à la frontière égyptienne, ce sont plus d’un million de gazaouis, parmi lesquels de nombreux enfants, se retrouvent à vivre dans des conditions difficilement imaginables, sans rien à manger. Les élections européennes approchent et le RN est en tête de tous les sondages. Le parti a pris tellement d’avance que son patron, Jordan Bardella, ne cache plus avoir pris la grosse tête. Au point de ne même pas prendre la peine de participer au premier débat télé de la campagne et d’y envoyer, à la place, un second couteau : Thierry Mariani.

