20h15 Express : « On est la majorité silencieuse », les Allemands protestent en masse contre l’extrême droite

Depuis trois semaines, les Allemands descendent dans la rue pour manifester contre l’extrême droite et défendre la démocratie. Le mouvement, né en janvier, après les révélations de la presse allemande contre l’AFD, le parti allemand d’extrême droite, et son plan de « déportation massive » de 2 millions d’étrangers et d’Allemands d’origine étrangère, ne faiblit pas. Paul Gasnier, Stephan Chattour et Bardia Sabeti sont allés à la rencontre des manifestants. Pour contrer l’avance de l’extrême droite dans les intentions de vote aux élections européennes, la majorité est prête à tout. Tout comme le RN, elle veut tout miser sur la jeunesse. Ce samedi, les JAMS, les « Jeunes avec Macron » lançaient officiellement leur campagne pour les européennes. Il suffit de dire « wokisme » dans la salle des quatre colonnes de l’Assemblée pour susciter toutes sortes de réactions, souvent explosives.

