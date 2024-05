20h15 Express – Pas une minute de répit à Kharkiv, bombardée chaque jour par l'armée russe

La Russie gagne du terrain, mètre par mètre. Depuis plusieurs semaines, l’armée russe pilonne les grandes villes pour saper le moral des Ukrainiens. Kharkiv, la deuxième ville du pays, est la cible des bombardements presque tous les jours. Sciences Po occupée, Sciences Po évacuée. Et quelques jours plus tard, Sciences Po occupée, Sciences Po évacuée de nouveau. Dans l’université, les slogans sont les mêmes : les étudiants dénoncent ce qu’ils estiment être un « génocide » contre la Palestine.

En savoir plus sur Paul Gasnier