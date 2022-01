20h15 Express – Pass vaccinal : "On risque de rentrer dans une guerre civile froide"

Après un passage difficile à l’Assemblée nationale, le projet de loi sur le pass vaccinal est désormais sur la table du Sénat. Valentine Watrin était sur place cet après-midi pour prendre le pouls des débats que beaucoup espéraient plus apaisés. Ce ne sera peut-être pas si simple. Une cinquantaine de chercheurs se sont réunis à la Sorbonne pour parler du « wokisme », ce mot qui rend fou tout le monde. Le « wokisme », l’éveil aux discriminations raciales et sexuelles est pour certains devenu un « dogme moral ». De quoi déchaîner les passions. Pour en parler, la Sorbonne a donc organisé un colloque avec des scientifiques, des chercheurs du CNRS et des grandes universités, mais aussi des écrivains comme le conservateur Pascal Bruckner, des polémistes comme le chroniqueur de CNEWS Mathieu Bock-Côté ou encore Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation, carrément choisi pour inaugurer les deux jours de discussion. Après trois semaines de pause et plusieurs retards pour cause de Covid, le procès des attentats du 13 novembre 2015 a repris ce mardi à Paris. Depuis ce matin, la Cour procède à l’interrogatoire des accusés. Mohamed Abrini, l’un des mis en causes les plus importants du dossier, était le premier à répondre. Originaire de Molenbeek, en Belgique, il est l’homme qui a accompagné les terroristes à Paris. Quatre mois plus tard, il est aussi responsable de l’explosion d’une bombe à l’aéroport de Bruxelles. Mohamed Abrini est l’un des rares terroristes à avoir été interpellé vivant. Azzeddine Ahmed-Chaouch revient sur son interrogatoire. Quelles seraient les trois premières mesures de Jean-Laurent Cassely s’il était élu président de la République ? On lui a posé la question.