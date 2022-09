20h15 Express : pendant que la Chine torture les Ouïghours dans le Xinjiang, l’ambassade en France fait sa promo touristique

Si vous allez faire un tour sur le compte de l’ambassade de Chine en France, vous allez tomber sur des dizaines de vidéos de paysages magnifiques, pleines des gens les plus heureux que vous ayez jamais vus. La Chine fait de la promo touristique pour une de ses régions, mais pas n’importe laquelle : la région du Xinjiang. Une très belle région, certes, mais surtout la région où le régime chinois emprisonne, torture, stérilise et annihile la minorité musulmane ouïghoure. Le 14 juillet 2016, alors qu’un camion vient de foncer sur la foule sur la promenade des Anglais de Nice, un homme risque sa vie en tentant d’interrompre la course du camion en jetant son scooter sous ses roues. Cet homme, Franck Terrier, témoignait ce mardi au procès de l’attentat de Nice. Très discret dans les médias depuis de longs mois, Nicolas Sarkozy était de sortie ce mardi dans l’Oise. L’ancien président était invité au « banquet républicain » d’Edouard Courtial, un ancien ministre et actuel sénateur LR.