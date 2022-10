20h15 Express – Pénurie d’essence : une journée avec les grévistes de la raffinerie de Gravenchon-Port-Jérôme

En France, on n’a plus de pétrole. Sur les sept raffineries que compte la métropole, six sont en grève. Pour débloquer le pays, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé la réquisition du personnel d’une de ces raffineries, celle de Gravenchon-Port-Jérôme, près du Havre. Ici, 80% des salariés sont en grève depuis un mois pour obtenir des augmentations de salaire. Alors que la situation se tend à l’échelle nationale face à la pénurie d’essence, une guerre de communication entre les grévistes et le gouvernement s’est entamée. Quotidien a passé la journée avec les grévistes de Gravenchon-Port-Jérôme, entre duplex avec les journalistes et visites surprises d’élus. Après une journée extrêmement tendue à l’Assemblée nationale mardi, l’ambiance était tout aussi électrique ce mercredi pour la reprise des débats sur le budget 2023.