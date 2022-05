20h15 Express : petits arrangements et nouvelles amitiés à la Convention de la NUPES

Jean-Luc Mélenchon a avalé toute la gauche et pour faire la démonstration de son coup de maître, il l’avait réunie tout entière pour une grande convention de la NUPES, la Nouvelle union populaire écologique et sociale. On y a vu des chefs socialistes, écolos et communistes applaudirent et adouber Jean-Luc Mélenchon, des amitiés impensables il y a quelques semaines se créer et des mea culpa qu’on n’attendait pas. Personne n’a réussi à avoir l’image de l’arrivée de Jean-Luc Mélenchon à la Convention de la NUPES. Personne, sauf Ali, apprenti journaliste hyper prometteur. Le Parti socialiste a signé son accord avec la France Insoumise, mais il ne satisfait pas tout le monde. Au sein du PS, la fronde s’organise. Carole Delga, François Hollande ou encore Jean-Christophe Cambadélis continuent de dénoncer cet accord. Bernard Cazeneuve, lui, a carrément claqué la porte du parti. L’ancien maire de Cherbourg, député, ministre puis Premier ministre est désormais une proie idéale pour la Macronie qui rêverait d’en faire une prise de guerre. Bernard Cazeneuve était de retour chez lui, à Cherbourg, pour sa première apparition publique depuis son départ du PS. Sophie Dupont l’y a retrouvé. Défilé de soldats, de chars et d’armes lourdes : Vladimir Poutine a voulu montrer les muscles ce 9 mai, jour de commémoration de la victoire contre l’Allemagne nazie. Après deux mois de guerre en Ukraine, les traditionnelles célébrations avaient une portée d’autant plus symbolique. Qu’en pensent les Russes ? Étaient-ils nombreux à venir assister au traditionnel défilé militaire ? Le journaliste Dimitri Boulba était sur la Place Rouge de Moscou.