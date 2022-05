20h15 Express : Pierre Jouvet, le socialiste derrière l’accord avec Jean-Luc Mélenchon

Inconnu au bataillon il y a encore quelques semaines, Pierre Jouvet s’est imposé comme l’homme qui a trouvé un accord entre son parti, le PS, et Jean-Luc Mélenchon. Et comme l’homme qui a mis dehors les éléphants du parti. François Hollande et Bernard Cazeneuve l’accusent d’avoir liquidé le PS au profit de la France insoumise. Pierre Jouvet, lui, est convaincu d’avoir sauvé le parti à la rose d’une mort certaine. Depuis, il est devenu un des piliers de la NUPES, la grande alliance de la gauche. Au 77ème jour de son invasion de l’Ukraine, l’armée russe continue de reculer. Acculée par les contre-offensives ukrainiennes, l’armée de Vladimir Poutine a dû se retirer de territoires qu’elle croyait conquis. C’est notamment le cas de la région de Kharkiv, deuxième ville du pays. Le photoreporter Éric Bouvet est sur place depuis le début de la guerre, il raconte.