20h15 Express – Polémique Jean-Michel Blanquer à Ibiza : les députés s’en donnent à cœur joie

La polémique Jean-Michel Blanquer à Ibiza était sur toutes les lèvres ce mardi à l’Assemblée nationale. Epinglé par Mediapart, le ministre de l’Éducation a dévoilé son très critiqué protocole sanitaire pour les écoles depuis… Ibiza. Un détail qui ne passe pas du tout chez les députés de l’opposition qui avaient préparé pour l’occasion une série de punchlines. À droite, chez Les Républicains, les réactions étaient plus mesurées, tandis qu’au sein de la majorité, les députés ont tout donné pour défendre leur collègue bien mal embarqué. Ce mardi, pour la première fois depuis 40 ans, le Parlement européen vient d’élire une femme présidente. Roberta Metsola, jeune eurodéputée maltaise, moderne, féministe et pro-LGBT a été élue cet après-midi. Âgée de 43 ans, elle devient la plus jeune présidente du Parlement européen de l’Histoire. Depuis des semaines, Roberta Metsola fait campagne en affirmant son genre et surfe sur son féminisme. Dans son clip de campagne, elle s’est notamment prononcée en faveur des droits LGBT et a même mis en avant une photo de Simone Veil. Sauf que contrairement à l’ancienne ministre française, Roberta Metsola est farouchement opposée au droit à l’avortement. En tant qu’eurodéputée, elle a systématiquement rejeté les propositions visant à favoriser l’accès à l’IVG en Europe. En tant que présidente du Parlement, elle n’aura certes pas le pouvoir d’interdire l’avortement, mais le symbole de son élection inquiète. Valentine Watrin était à Strasbourg ce mardi pour suivre l’élection. Pour la première fois en France, le patron d’un GAFA est renvoyé devant le tribunal. Damien Viel, directeur général de Twitter, est jugé pour avoir refusé de transmettre à la police des informations sur un abonné qui avait proféré de graves insultes.