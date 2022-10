20h15 Express : pour tout comprendre de la mobilisation inédite de la Police Judiciaire

C’est du jamais vu : les policiers d’élite, habitués à rester dans l’ombre, manifestent par centaines et défient leur hiérarchie. Membres de la prestigieuse police judiciaire, ils sont entrés en guerre contre leur grand patron, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et sa réforme. 83 missiles ont été tirés par la Russie sur l’Ukraine en 24h. 83 missiles qui ont fait au moins 19 morts et 105 blessés et ravagé plusieurs grandes villes du pays. Alors que l’ONU dénonce une « escalade inacceptable », la Russie a prévenu qu’il ne s’agissait que d’un « premier épisode ». Pour les habitants de Kiev, touchée par les bombardements, le quotidien est de nouveau fait d’angoisse et d’attente. Nada Maucourant est journaliste, depuis Kiev elle nous donne des nouvelles de la situation sur place. La rentrée parlementaire est décidemment tendue. La majorité se heurte aux désaccords de l’opposition et le ton est monté ce mardi après-midi entre le ministre de l’Economie et le Rassemblement national. Marine Le Pen, furieuse, a même fini par quitter l’hémicycle.