20h15 Express – Présidentielle 2022 : Jean-Luc Mélenchon chasse chez les électeurs de Marine Le Pen

Les admirateurs de Jean-Luc Mélenchon ne savaient plus où donner de la tête ce mardi : leur candidat n’était pas à un meeting, mais à douze et tous en même temps grâce à la magie des hologrammes. Le candidat de la France insoumise était déjà pionnier en la matière lors de la précédente élection en 2017. À quatre jours du premier tour de l’élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon n’a jamais été plus proche d’accéder au second tour. Pour y parvenir, l’Insoumis fait face à un dilemme : doit-il continuer à ratisser à gauche pour récupérer des voix dans l’électorat de Yannick Jadot et chez les déçus du Parti socialiste ou doit-il s’ouvrir aux électeurs de l’extrême droite ? Azzeddine Ahmed-Chaouch, Baptiste Bril et Arthur Després sont allés poser la question aux militants présents au meeting de Lille, les seuls à avoir vu Jean-Luc Mélenchon en chair et en os. Guerre en Ukraine, jour 41. Depuis près d’un mois et demi, les Ukrainiens continuent de lutter contre l’invasion russe. L’armée de Vladimir Poutine a décidé de concentrer ses frappes sur l’est de l’Ukraine. Martin Weill est sur place depuis plusieurs jours. Après avoir quitté Boutcha, il s’est rendu à Borodyanka au nord-ouest de Kiev. Tout comme Boutcha, la ville vient d’être libérée par l’armée ukrainienne. Tout comme à Boutcha, les soldats y ont découvert des dizaines de corps de civils abattus en pleine rue et abandonnés sur la chaussée.