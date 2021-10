20h15 Express – Présidentielle 2022 : la gauche a-t-elle fait une erreur de casting avec Anne Hidalgo ?

Le Parti socialiste a-t-il fait une erreur de casting en choisissant Anne Hidalgo pour l’élection présidentielle de 2022 ? Les derniers sondages ne sont pas faits pour rassurer des socialistes encore traumatisés par la rouste de Benoît Hamon en 2017. Anne Hidalgo plafonne à 5% depuis des semaines. Son livre, censé propulser sa campagne, s’est vendu à moins de 1000 exemplaires. La candidate elle-même est presque totalement absente des médias. 216 000 mineurs agressés sexuellement par des prêtres et des religieux entre 1950 et 2020 : c’est le chiffre choc du rapport de la Commission Sauvé après deux ans et demi d’enquête sur l’Église catholique. À l’origine de ce rapport, l’ancien haut fonctionnaire Jean-Marc Sauvé, 72 ans. Valentine Watrin, Baptiste Bril et Emmanuel Ponty l’ont suivi pendant deux jours, dans les tous derniers préparatifs avant la publication de ce rapport événement.