20h15 Express – Présidentielle 2022 : Sandrine Rousseau peut-elle faire gagner les écolos ?

Sandrine Rousseau s’est qualifiée pour le second tour de la primaire écolo avec 25% des voix, juste derrière Yannick Jadot et ses 27,7%. La candidate, plus à gauche et beaucoup plus radicale que son rival, défend l’intersectionnalité des luttes féministes, antiracistes et décoloniales. Un positionnement radical qui a visiblement séduit les électeurs écolos. Paul Gasnier, Fanny Duvot et Manu Ponty ont assisté à la soirée électorale avec Sandrine Rousseau et son équipe depuis un bar parisien. Éric Zemmour était au centre de l’attention médiatique ce week-end. Le polémiste, toujours pas candidat à la présidentielle, mais déjà condamné pour provocation à la haine raciale, enchaîne les positions extrêmes : il veut imposer des noms Français à tous les citoyens, se dit pour la peine de mort, trouve des excuses au maréchal Pétain et a récemment insulté les victimes juives de Mohamed Merah. Ce qui ne l’empêche pas de faire son petit tour de France pour faire la promo de son dernier livre, bien au contraire. Ce week-end, le polémiste a donc voulu mettre en scène son triomphe à Nice et à Toulon, dans une région très à droite. Officiellement, Éric Zemmour était en simple séance de dédicaces, mais pour les médias, ça avait tout l’air d’être la naissance d’un candidat à l’élection présidentielle. Mais qui se cache derrière cette gigantesque campagne de communication ? Depuis trois semaines, notre journaliste Abda Sall suit pour Quotidien le travail de SOS Méditerranée, une ONG qui vient en aide aux femmes et hommes qui tentent de fuir leur pays en traversant la mer sur des bateaux de fortune. Après avoir été formé aux gestes de premiers secours, Abda Sall a pris la mer à bord de l’Ocean Viking. Ce week-end, le bateau a secouru ses premières embarcations, à 45 kilomètres au large des côtes libyennes.