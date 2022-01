20h15 Express – Présidentielle 2022 : Mélenchon et Jadot se positionnent sur le pouvoir d’achat

Alors que le pouvoir d’achat des Français est de plus en plus au cœur de la campagne présidentielle, plusieurs syndicats organisaient ce jeudi de grandes manifestations partout en France. Pour les prétendants à l’Élysée, c’était donc l’occasion parfaite pour capter l’attention de l’électorat populaire. À Paris, personnels hospitaliers, conducteurs de métro, intermittents ou encore professeurs étaient réunis sous la même revendication : une revalorisation globale des salaires. Dans la foule, on a croisé le candidat écolo Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon.