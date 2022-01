20h15 Express – Présidentielle 2022 : qui sera le plus Gaulois ?

Quel candidat à l’élection présidentielle aime le plus la France ? Lequel est le plus Gaulois ? Il semblerait que la campagne électorale se joue en grande partie sur cette question. Pour commencer l’année, rien de telle donc qu’une petite polémique sur la présence du drapeau européen sous l’Arc de triomphe. Une polémique de rentrée idéale puisqu’elle a permis aux opposants à Emmanuel Macron de montrer qu’ils étaient plus patriotes que lui. À commencer par Valérie Pécresse, avec qui Paul Gasnier a pu discuter quelques minutes ce lundi matin. La journée promettait d’être tendue à l’Assemblée nationale avec les premiers débats sur le projet de loi visant à transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. On n’a pas été déçus : « pass vaccinal », c’est LE mot à ne pas prononcer devant les députés en ce moment, ceux du gouvernement qui veut le faire appliquer, comme ceux de l’opposition, de la France insoumise aux communistes en passant par le Rassemblement national. Ce lundi, Sophie Dupont, Fanny Duvot et Baptiste Gondouin ont suivi la rentrée tendue de l’Assemblée. Il n’y a pas qu’à l’Assemblée nationale que le pass vaccinal a du mal à passer. En quelques jours, une pétition visant à empêcher son vote a réuni plus d’un million de signatures. Elle dénonce « une atteinte majeure à l’État de droit » et assure que le pass servirait à « mettre les Français sous perfusion illimitée » et constituerait « un chantage pour violer notre consentement ». L’homme à l’origine de cette pétition, Rodolphe Bacquet, est auteur de guides touristiques, mais également rédacteur en chef du site « Alternatif bien-être », sur lequel il est même surnommé « l’aventurier de la santé naturelle ». Quelles seraient les trois premières mesures du réalisateur Robert Guédiguian s’il était élu président de la République ? On lui a posé la question.