20h15 Express : Présidentielle 2022 : Sandrine Rousseau va-t-elle soutenir Yannick Jadot ?

Après sa défaite à la primaire des écologistes, Sandrine Rousseau va-t-elle soutenir son rival ou faire le choix d’un soutien dissident ? Yannick Jadot, s’il a remporté la primaire, prône une écologie de gouvernement et de compromis, une position bien moins radicale que celle portée par Sandrine Rousseau à laquelle ont adhéré 49% des Verts. Si elle a perdu la primaire, Sandrine Rousseau est-elle prête à gagner par d’autres moyens, notamment en s’alliant avec d’autres candidats ? Pendant un mois, les survivants et les familles des victimes des attentats de Paris vont se succéder à la barre. Tous n’ont pas choisi de prendre la parole, certains d’entre eux ne souhaitent pas revivre le cauchemar du 13 novembre. Sur les 1800 parties civiles constituées au procès, seules 300 ont décidé de prendre la parole. Azzeddine Ahmed-Chaouch, qui suit le procès pour Quotidien, a voulu comprendre pourquoi certains d’entre eux ont eu ce besoin de s’exprimer. Mardi, les victimes des explosions du Stade de France étaient les premières appelées à témoigner. Ce mercredi, les rescapés du Carillon ont pris la suite. La terrasse de ce restaurant du Xème arrondissement de Paris a été la première touchée par le commando formé d’Abdelhamid Abaaoud, le chef opérationnel des attentats, Chakib Akrouh et Brahim Abdeslam. Le 13 novembre, ils attaquent le Carillon et le Petit Cambodge à 21h24. Ils s’en prendront ensuite à la Casa Nostra, la Bonne Bière, la Belle équipe et le Comptoir Voltaire, faisant 39 morts en une vingtaine de minutes à peine. Avant de témoigner, les victimes ont longuement consulté leurs avocats et chacune d’entre elles a sa propre raison de se rendre, ou pas, à la barre. Deux ans après les manifestations monstres qui avaient marqué le pays, que devient le mouvement à Hong Kong ? Pendant des semaines, la jeunesse était descendue dans les rues en nombre pour défier le pouvoir de Pékin et conserver le statut spécial de Hong Kong qui lui garantit une autonomie politique distincte du reste de la Chine. Bilan des manifestations : des centaines d’arrestations, un pouvoir chinois qui ne recule pas et des manifestations qui s’essoufflent. Depuis quelques jours se tiennent les premiers procès des manifestants arrêtés pendant la mobilisation. La journaliste Louise Delmotte est sur place. Quelles seraient les trois premières mesures de Gérald Bronner s’il était élu président ? On lui a posé la question.