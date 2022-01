20h15 Express – Présidentielle 2022 : Yannick Jadot, candidat écolo au point mort

Toute la semaine, les équipes de Quotidien ont suivi la campagne des candidats de gauche. Après Christiane Taubira, Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon ou Fabien Roussel, on s’est intéressés à l’écolo Yannick Jadot. Le monde n’a jamais autant parlé d’écologie qu’en ce moment, le réchauffement climatique est désormais source d’angoisse pour tout le monde (ou presque), la jeunesse mondiale est hyper mobilisée sur le sujet : alors comment expliquer que la campagne du seul candidat écolo patine autant ? Deux ans après les manifestations monstre, la Chine veut encore verrouiller son emprise et accentue sa pression sur Hong Kong. La plupart des figures du mouvement pro-démocratie sont désormais en prison ou en fuite à l’étranger. Pour asseoir sa prise de contrôle, la Chine a mis en place un nouveau Conseil Législatif et n’hésite pas à censurer les médias qui lui tiennent tête.