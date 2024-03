20h15 Express – Présidentielle au Sénégal : la victoire historique de Bassirou Diomaye Faye

Il s’appelle Bassirou Diomaye Faye, il a 44 ans et très peu d’expérience politique. C’est un homme au parcours atypique. Il y a 10 jours, il était en prison. Il y a passé 11 mois pour avoir posté sur Facebook un texte dans lequel il aurait diffamé un magistrat. Il a été libéré, et il a fait une campagne express qui a cartonné auprès de la jeunesse. Une explosion de joie dans les rues de Dakar. Dès la publication des premières tendances de l'élection présidentielle sénégalaise par les médias, les militants de l'opposition sont sortis par milliers dans la capitale pour célébrer la victoire de leur candidat, Bassirou Diomaye Faye, à coups de klaxons et de feux d'artifice.

