20h15 Express – Pride des banlieues : en banlieue, l’homosexualité reste taboue

Alors que le mariage pour Tous célèbre son dixième anniversaire, la « Pride des Banlieues » avait lieu ce week-end en Seine-Saint-Denis. Dans le département qui n’a pas la réputation d’être particulièrement « gay-friendly », comment les choses ont-elles évoluées depuis dix ans ? Azzeddine Ahmed-Chaouch était dans le cortège. Comment faire du profit tout en respectant la planète ? Les entreprises s’arrachent les cheveux pour concilier les deux et pour l’instant, le résultat n’est pas probant auprès du grand public : 70% des Français ne croient pas aux promesses environnementales des grandes entreprises. Pour se défendre, elles multiplient donc les prises de parole, comme au « Common Good Summit », le « Sommet du bien commun » qui avait lieu vendredi 2 juin à Toulouse. Paul Moisson, Céline d’Agostini et Arthur Desprès y étaient. Emmanuel Macron a débuté ce lundi un déplacement de deux jours en Normandie. Première étape : une visite du Mont St-Michel à l’occasion du millénaire de la fondation de l’abbaye du rocher. Sophie Dupont, sur place, a pu interroger le président sur les enjeux d’une semaine bouillante pour l’exécutif à J-1 de la 14ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites et à J-3 du débat de la proposition de loi visant à abroger la réforme à l’Assemblée.