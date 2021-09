20h15 Express - Primaire de la droite : Laurent Wauquiez, faiseur de roi ?

Arnaud Montebourg a officialisé sa candidature ce week-end à Clamecy, sa ville natale. L’ancien ministre de François Hollande, recalé de la primaire socialiste en 2011, puis en 2017, a décidé de se présenter à la présidentielle en candidat indépendant. Le procès des attentats du 13 novembre s’ouvre ce mercredi à Paris. Pour juger les responsables de la pire attaque sur le sol français depuis la Seconde guerre mondiale, une salle spéciale a été fabriquée dans l’enceinte du tribunal et le procès sera filmé, ce qui est rare. Comment les choses vont-elles se passer d’un point de vue technique ? Qui pourra utiliser les images et quand ? Qui décidera de filmer un plan plutôt qu’un autre ? Azzeddine Ahmed-Chaouch, Fanny Duvot et Baptiste Gondouin ont accédé en avant-première aux coulisses de ce procès. La droite faisait sa rentrée ce week-end au parc floral de Paris. Le but de ce grand rassemblement : montrer aux journalistes que tout va bien chez Les Républicains et ce même si les candidats se multiplient et si les deux favoris, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, ont eux pris leur distance. Mais ce week-end, la palme de la popularité revenait à Laurent Wauquiez. Très apprécié chez les jeunes du parti, il pourrait être la clé de cette élection. Il y a cinq ans presque jour pour jour, une petite révolution se déroule au Front national.