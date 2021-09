20h15 Express - Primaire de la droite : l’ombre d’Éric Zemmour

La primaire de la droite est décidément compliquée. Déjà parasitée par le duel Xavier Bertrand vs Valérie Pécresse, elle doit aussi souffrir de l’ombre d’un autre homme : Éric Zemmour. Sans être candidat, le polémiste de CNEWS est dans tous les esprits. Ce week-end, les Jeunes LR faisaient leur rentrée et on a bien senti que le sujet Zemmour était un peu délicat à aborder. Le procès des attentats de Paris s’ouvre ce mercredi. Dans le box des accusés, 14 prévenus. Qui sont ceux qui vont les défendre ? Pourquoi ont-ils choisi cette mission aussi impopulaire que délicate ? Comment défendre l’indéfendable ? Azzeddine Ahmed-Chaouch a rencontré Negar Haeri et Xavier Nogueras. Les deux pénalistes sont les avocats de Mohammed Amri, accusé d’avoir été le chauffeur de Salah Abdeslam et qui l’aurait exfiltré de France jusqu’à Molenbeek en Belgique. Xavier Lemoine est maire de Montfermeil, en Seine-Saint-Denis. Il y a quelques jours, il a fait parler de lui en publiant un édito antivax dans le journal de sa ville. Le maire y accuse notamment les vaccins d’être en réalité des « thérapies géniques » et conseille à ses administrés de bien se « renseigner avant de faire vacciner » leurs enfants. Vice-président du parti chrétien démocrate, fondé par Christine Boutin, Xavier Lemoine était en première ligne de la Manif pour Tous. Depuis le début de la crise sanitaire, il est devenu un habitué des plateaux télé sur lesquels il n’hésite pas à donner son avis sur le virus et les vaccins. Dans sa ville, Xavier Lemoine agace : au conseil municipal, il a prétexté des problèmes de peau pour ne pas avoir à porter le masque et il a également refusé qu’un bus de vaccination s’arrête dans sa ville. Sans doute parce qu’à Montfermeil, la situation épidémique est sous contrôle ? Valentine Watrin, Fanny Duvot et Thibault Dautrevaux sont allés vérifier sur place. Trois semaines après leur reprise du pouvoir, les Talibans viennent d’annoncer la composition de leur gouvernement. Parmi les nouveaux ministres figure sur la liste l’un des terroristes les plus recherchés au monde par le FBI. Depuis lundi, Afghans et Afghanes descendent dans les rues pour manifester leur opposition au nouveau régime. Le journaliste belge Wilson Fache a pu se rendre sur place pour assister aux rassemblements.