20h15 Express – Procès de la sextape : le show Sata, le supposé « cerveau » des Maître-chanteurs

Azzeddine Ahmed-Chaouch était au tribunal de Versailles ce jeudi pour assister au deuxième jour du procès de la sextape de Mathieu Valbuena. Mercredi, le tribunal a diffusé un élément fragilisant la défense de Karim Benzema : l’enregistrement d’une écoute téléphonique entre le footballeur et son ami d’enfance, Karim Zenati, lui aussi jugé dans le procès. Les cinq prévenus se rejettent la faute et tous assurent avoir voulu « rendre service » à Mathieu Valbuena en l’informant de l’existence d’une sextape. Tous jurent n’avoir jamais demandé de contrepartie. À la suspension de l’audience, Azzeddine a pu échanger avec l’un des personnages clés du procès, présenté comme le cerveau des Maître-chanteurs, Mustapha Zouaoui, alias Sata. Valentine Watrin et Abda Sall sont au Liban où la situation économique et social se dégrade. Pourtant, le Liban ce n’est pas qu’une crise majeure, c’est aussi un pays réputé pour ses arts, sa fête, ses paillettes. Une personnalité qui continue de vivre malgré les difficultés du pays. Quelles seraient les trois premières mesures de Frédéric Beigbeder s’il était élu président ? On lui a posé la question.