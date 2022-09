20h15 Express – Attentat de Nice, Zaporijia, Mali : François Hollande réagit à l'actu

Le procès des complices présumés de l’attentat de Nice s’est ouvert ce lundi à Paris. Azzeddine Ahmed-Chaouch est à Nice, où est retransmis le procès, pour suivre les témoignages au tribunal. Depuis mars dernier, l’armée russe a pris le contrôle de la plus grosse centrale nucléaire d’Europe, à Zaporijia, au sud-est de l’Ukraine. Sur place, les bombardements entre armées font craindre un accident nucléaire majeur. À Zaporijia même, toujours sous contrôle ukrainien, le journaliste Thomas Misrachi est allé à la rencontre des habitants. En 2013, François Hollande décidait l’envoi de plusieurs milliers de soldats français pour lutter contre les groupes terroristes tentant de prendre le pouvoir au Mali. À l’époque, l’arrivée des troupes françaises avaient donné lieu à des explosions de joie, François Hollande était même reçu en héros à Bamako. Neuf ans plus tard, l’opération Barkhane s’est enlisée, 59 soldats français ont trouvé la mort au Mali et dans le pays, la grogne anti-France est de plus en plus vive.