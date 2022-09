20h15 Express - Procès de l’attentat de Nice : l’horreur en vidéo

Le procès de l'attentat de Nice se poursuit à Paris. Ce jeudi, la cour d'assises a diffusé la vidéo intégrale de l'attaque du 14 juillet 2016, jamais vue par le grand public. Un moment particulièrement difficile pour les témoins et familles de victimes. Sonia Makhtouf, avocate de plusieurs parties civiles et Seloua, sœur d'une des victimes, se sont confiées au micro d'Azzeddine Ahmed-Chaouch. Un pays de plus. La Suède est, depuis mercredi soir, devenue un autre de ces pays où l'extrême droite l'emporte. L'union des droites qui comprend les Démocrates de Suède, le parti nationaliste anti-migrants, est arrivé en tête des élections législatives dans le pays. S'il ne devrait pas rentrer au gouvernement, il va désormais avoir une influence indéniable sur la politique du pays. Sa victoire, l'extrême droite la doit, aussi, à la popularité de la chaîne Riks TV.