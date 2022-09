20h15 Express – Procès de l’attentat de Nice : pour la 1ère fois, des enfants seront entendus comme témoins

Le procès de l’attentat de Nice qui a fait 86 victimes, dont 15 enfants, le 14 juillet 2016 s’est ouvert ce lundi. Pour la première fois, des enfants seront entendus comme témoins dans ce procès hors-normes. C’est officiel, le Royaume-Uni aura bientôt une nouvelle Première ministre : Liz Truss, a été élue à la tête du parti conservateur. Reste encore à Boris Johnson de démissionner, à Liz Truss de rencontrer la Reine avant que la nouvelle Première ministre pose ses valises au 10 Downing Street. Yaël Braun-Pivet est devenue le 28 juin dernier la Première femme présidente de l’Assemblée nationale. Dans l’hémicycle, il y a ceux qui s’en réjouissent et il y a les autres. Dans un mois, le Front national fêtera son cinquantième anniversaire. L’occasion d’une grande célébration et pourtant, on sent le sujet très sensible au Rassemblement national.