20h15 Express - Procès des attentats de Paris : qui peut être partie civile ?

Le procès des attentats de Paris entame sa cinquième semaine. Ce lundi, la Cour d’Assises s’est penchée sur la question délicate des parties civiles. Qui, aujourd’hui, peut se constituer partie civile ? Qui décide qu’une personne ou une autre est une victime des attentats ? Faut-il avoir été blessé pour être considéré comme un rescapé ? De la même façon, les personnes dites « morales », comme la salle de spectacle du Bataclan, la mairie de Paris, les restaurants ciblés pendant les attaques, peuvent-elles être parties civiles ? Azzeddine Ahmed-Chaouch, Pierre Caillé et Julien Sultan étaient au Palais de Justice ce lundi et tous les avocats ne sont pas du même avis. Ce week-end, tout le gouvernement, ou presque, était au « Campus Majo », le grand campus de la majorité présidentielle. Deux jours de débats et de discours pour se féliciter des cinq années du quinquennat d’Emmanuel Macron. Mais aussi, et surtout, deux jours pour parler des cinq années à venir. L’objectif affiché du week-end : montrer l’unité du parti derrière Emmanuel Macron à sept mois de l’élection présidentielle. « Tremblement de terre », « onde de choc », « explosif » : dans la presse, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire le dernier rapport de la commission Sauvé sur la pédocriminalité dans l’Église. Mardi, après deux ans et demi d’enquête, cette commission indépendante rendra les conclusions de deux ans et demi d’enquête. Un chiffre a déjà été rendu public et fait trembler l’Église : selon le rapport, 3000 prêtres et religieux auraient commis des agressions sexuelles sur mineurs depuis 1950. Paul Gasnier a rencontré l’une de ces victimes. Dans Campagne dernière, on rembobine le fil de l’actu pour redécouvrir ce qui faisait l’actu il y a cinq ans. Le 4 octobre 2016, LE sujet politique du moment, c’est Emmanuel Macron, fraîchement sorti du gouvernement.