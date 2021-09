20h15 Express - Procès des attentats de Paris : qui sont les 20 accusés ?

Le procès des attentats de Paris s’est poursuivi ce jeudi avec de nouvelles provocations de la part de Salah Abdeslam, seul survivant du commando des terrasses. Si on entend beaucoup parler de lui, il n’est pourtant pas le seul présent dans le box des accusés. Ils sont en tout 20 hommes accusés d’avoir aidé, à différents degrés, les commandos du 13 novembre 2015. Ce jeudi, Azzeddine Ahmed-Chaouch, Baptiste Bril et Thibault Dautrevaux étaient au palais de justice de Paris pour suivre la suite du procès. Mercredi se tenait le procès de Cassandre Fristot. Cette professeure d’allemand de 33 ans avait été interpellée après avoir brandi une pancarte antisémite lors d’une manifestation anti-pass sanitaire à Metz. Pour en savoir un peu plus sur Cassandre Friot, on s’est plongé dans les archives : après être passée au Front national, Cassandre Fristot a rejoint le Parti de la France, un mouvement créé par des dissidents du FN qui jugent Marine Le Pen trop « molle ». Pour comprendre qui se cache derrière ce parti, Paul Gasnier, Baptiste Bril et Gaëtan Tchodzko se sont rendus à leur événement annuel, « La fête du cochon grillé ». Le journaliste Wilson Fache a pu rallier l’Afghanistan il y a quelques jours pour couvrir la mise en place du nouveau régime taliban. Pour les journalistes sur place, travailler devient de plus en plus difficile.