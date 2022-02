20h15 Express - Procès des attentats du 13 novembre 2015 : Salah Abdeslam change de stratégie

Après quatre mois d’audience, une nouvelle étape s’ouvre au procès des attentats de Paris et de Saint-Denis. Pour la toute première fois, Salah Abdeslam, accusé principal et seul rescapé des commandos, est interrogé sur le fond du dossier par la Cour d’assise spéciale. Pendant deux jours, les juges vont s’intéresser au basculement du terroriste dans la radicalité. À 60 jours du premier tour de l’élection présidentielle, Christiane Taubira n’a recueilli que 36 parrainages d’élus sur les 500 nécessaires à la validation de sa candidature. L’ancienne Garde des Sceaux devait rassembler la gauche, mais ses efforts pour créer des alliances sont restés lettre morte et ses performances dans les sondages ne décollent pas de semaine en semaine. Officiellement pourtant, Christiane Taubira veut montrer qu’elle y croit encore. Ce mercredi, elle était en déplacement en Seine-Saint-Denis, terre de gauche. C’est un peu devenu notre tradition : tous les mois, Quotidien assiste au Conseil de Paris. Et tous les mois, on assiste (surtout) au duel entre Anne Hidalgo et Rachida Dati. Depuis l’annonce de sa candidature à l’élection présidentielle, la maire de Paris est plus que jamais dans le viseur de Rachida Dati, qui ne perd pas une occasion de moquer ses faibles scores dans les sondages. Avec 1,5% d’intention de vote, Anne Hidalgo espérait renforcer sa stature en invitant l’ancien Premier ministre et maire du Havre Édouard Philippe pour discuter de leurs projets communs. Problème : un ancien Premier ministre aux côtés d’Anne Hidalgo, candidate de gauche, ça n’a pas plu du tout à Rachida Dati.