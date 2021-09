20h15 Express – Procès des attentats du 13 novembre : faut-il en montrer autant ?

Depuis quatre jours, la Cour d’assises diffuse des enregistrements sonores, des vidéos et des photos inédites des attentats du 13 novembre 2015. Des documents particulièrement violents, mais jugés utiles au déroulé du procès. Pour autant, leur diffusion pose question et divise les survivants et les familles de victimes : faut-il en montrer autant ? Est-ce nécessaire de diffuser les fusillades, de voir les terroristes en action pour comprendre ? Azzeddine Ahmed-Chaouch a assisté à chacune des diffusions, il en parle avec les avocats présents à la Cour. Dimanche, l’Allemagne choisira celui ou celle qui remplacera Angela Merkel à la tête du pays. Parmi les trois finalistes, le dauphin de la Chancelière, Armin Laschet, qu’Angela Merkel était venue soutenir à Stralsund. Valentine Watrin a pu l’interviewer à la sortie de son meeting. Aujourd’hui, en France, n’importe qui peut être candidat à l’élection présidentielle. Du moins, tout le monde peut essayer, à condition d’obtenir les 500 précieuses signatures indispensables à la validation d’une campagne. Pour les plus gros candidats, récolter ces 500 signatures n’est qu’une formalité, mais qu’en est-il des petits ? Les moins connus, les débutants ? Paul Moisson, Baptiste Bril et Julien Sultan en ont rencontré un : Anasse Kazib, 33 ans et syndicaliste à la SNCF,