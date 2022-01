20h15 Express : pugilat à l’Assemblée après la petite phrase d’Emmanuel Macron sur les non-vaccinés

L’ambiance est électrique ces jours-ci à l’Assemblée nationale. Fort de sa majorité, le gouvernement était convaincu de faire passer sa loi sur le pass vaccinal sans difficulté, dès le début de la semaine. Lundi, les députés en ont décidé autrement en votant la suspension des débats. Mardi, après une matinée de grogne et d’attaques par médias interposés, majorité et opposition avaient repris le chemin de l’hémicycle. Les colères étaient retombées, tout était rentré dans l’ordre. Jusqu’à ce qu’une petite phrase prononcée par Emmanuel Macron fasse de nouveau imploser l’Assemblée. Il est 21h30 ce mardi lorsque les chaînes d’infos rapportent LA phrase d’Emmanuel Macron qui va hystériser les débats. Dans une interview donnée au Parisien, le président a affirmé avoir « très envie d’emmerder les non-vaccinés ». Ces propos ont immédiatement été repris sur toutes les antennes et commentées en boucle toute la soirée. Dans l’hémicycle aussi, on suit les chaînes d’infos et la petite phrase d’Emmanuel Macron a provoqué un véritable pugilat. Les équipes de Quotidien étaient sur place pour recueillir les premières réactions des députés et assister à une séance particulièrement houleuse. Entre les débats autour du pass vaccinal et les petites phrases d’Emmanuel Macron, il est difficile d’exister pour les candidats à l’élection présidentielle. Parmi eux, Yannick Jadot. Le candidat écolo est à la peine dans les sondages où il navigue aux alentours de 5%. Ce mercredi, il était à Bordeaux pour un déplacement sur le thème de la jeunesse.