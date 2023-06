20h15 Express : que pensent les leaders internationaux de l’accueil de Mohammed ben Salmane à Paris ?

Depuis ce vendredi 16 juin, la France déroule le tapis rouge à Mohammed ben Salmane, le prince héritier d’Arabie Saoudite. Le gouvernement a décidé de laisser la place à la Realpolitik et d’occulter le rôle de Mohammed ben Salmane dans l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi ou dans le déclenchement de la guerre au Yémen. La France a officiellement soutenu la candidature de l’Arabie Saoudite pour accueillir l’Exposition universelle de 2030. Ce jeudi 22 juin, Emmanuel Macron a convié une cinquantaine de chefs d’Etat dont Mohammed ben Salmane pour lancer son nouveau pacte financier mondial. Le salon du Bourget, le Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace, a ouvert ses portes ce lundi 19 juin. Le message lancé est clair : l’avion vert existe, on peut voler sans polluer et les compagnies aériennes et aéronautiques vont décarboner leur activité. Pourtant, le secteur aérien, l’un des plus polluants, est en pleine expansion. Face à cela, l’ingénieur Jean-Marc Jancovici a fait une proposition choc : limiter les vols en avion à 4 dans une vie. Qu’en pensent les professionnels de l’aéronautique et la classe politique ? Ce jeudi 22 juin, Greta Thunberg, Vanessa Nakate et Helena Gualinga étaient à Paris pour parler de climat. Les médias ont eu le plus grand mal à approcher ces superstars de l’activisme. Vanessa Nakate, militante ougandaise de 26 ans, a tenu une conférence avec l’icône de la jeunesse écologiste Greta Thunberg. Helena Gualinga, 20 ans, est devenue une figure du militantisme écologiste grâce à ses combats pour le droit des peuples d’Amazonie. Elles ont toutes trois condamné la dissolution des Soulèvements de la Terre, le mouvement derrière les manifestations à Sainte-Soline.