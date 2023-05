20h15 Express - Incursion à Belgorod : “Les soldats russes anti-Poutine veulent juste vivre libres” selon les soldats ukrainiens

Les images ont fait le tour du monde : des soldats russes qui se battent aux côtés des Ukrainiens se sont introduits dans la région de Belgorod en Russie. Cette offensive dans une zone frontalière avec l’Ukraine est d’une ampleur sans précédent. Plusieurs véhicules blindés ont passé la frontière, des villages ont été bombardés et envahis par des soldats venus d’Ukraine. Kiev a démenti être impliquée dans cette opération. Pour des soldats ukrainiens qui se battent dans le Donbass, ces soldats russes veulent être libérés de l’emprise de Vladimir Poutine. Le tribunal de Bobigny en Seine-Saint-Denis croule sous les dossiers de violences conjugales. A tel point qu’une audience spéciale ne traitant que de ces affaires est organisée une fois par mois. Pendant une journée, les dossiers s’enchaînent et sont jugés plus rapidement que par le circuit classique. La Justice souhaite montrer qu’elle traite sérieusement ces affaires de violences conjugales : pendant 6 heures, des femmes se retrouvent face à leurs agresseurs présumés. En Seine-Saint-Denis, le nombre de condamnations pour violences conjugales a augmenté de 100% depuis 5 ans.