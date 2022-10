20h15 Express : quel avenir pour la voiture en France ?

Après trois ans d’interruption, le Salon de l’Auto fête son retour cette année Porte de Versailles. Alors que l’utilisation de la voiture est de plus en plus cible de critiques, alors que l’automobile est, de loin, le moyen de déplacement le plus polluant, comment les professionnels du secteur espèrent échapper à la crise ? Après six jours de discussions tendues et de débats houleux à l’Assemblée nationale, le gouvernement devrait faire usage du 49.3 pour faire passer son budget. Mais avant, il veut s’assurer du soutien de sa majorité, divisée depuis le vote sur les supers-profits. Ce mardi à l’Assemblée nationale, en séance de questions au gouvernement, plusieurs députés ont interpellé Éric Dupont-Moretti ainsi que la Première ministre Elisabeth Borne qu’ils estiment « responsables » de la mort de la jeune Lola.