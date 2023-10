20h15 Express : les démocraties vont-elles mourir ? L’avis de Francis Fukuyama, le prophète de « la fin de l’histoire »

En 1992, Francis Fukuyama, professeur à l’université de Stanford publie un livre qui va faire sensation : « La fin de l’histoire ». Dans cet ouvrage, Fukuyama prophétise le triomphe définitif de la démocratie libérale et du capitalisme. Après sa sortie, Fukuyama devient la coqueluche des émissions de débat et ce, même en France ! Autant dire que l’Histoire ne lui a pas donné raison. Mercredi 18 octobre, pour ses 70 ans, L’Express, dont l’engagement libéral est intrinsèquement lié à la question démocratique, s’est interrogé sur l’avenir de ce modèle occidental. En d’autres termes : les démocraties vont-elles mourir ? Invité, c’est au cours d’un long échange que Francis Fukuyama et le ministre de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire ont passé au crible les différents défis auxquels sont confrontées les démocraties occidentales aujourd’hui. Alors que les équilibres internationaux sont bouleversés par le conflit israélo-palestinien ou la guerre en Ukraine, la question reste d’actualité : est-il envisageable de ne plus respecter les règles du jeu international, édictées après la Seconde Guerre mondiale ? Consensus, sur le sujet, entre Bruno Le Maire et Francis Fukuyama. Pour eux, suivre le chemin des régimes autoritaires serait le meilleur moyen d’affaiblir les démocraties.