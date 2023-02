20h15 Express : qui était dans les cortèges de la seconde journée de manif contre la réforme des retraites ?

Jour 2 de la mobilisation contre la réforme des retraites. A Paris, plus d’un million de personnes étaient dans les rues ce mardi. Dans le cortège, tous les chefs de la gauche étaient également présents pour s’afficher aux côtés des syndicats. Azzeddine Ahmed-Chaouch, Stephen Chattour et Clément Duché y étaient. A chaque manifestation ses chiffres, jamais les mêmes selon qu’ils sont annoncés par les syndicats ou par les forces de l’ordre. Pour trouver le juste milieu, de nombreux médias font appel à un cabinet indépendant qui fait consensus : le cabinet Occurrence. La jeunesse était la grande absente de la manifestation contre la réforme des retraites du 19 janvier dernier. Ce mardi 31 janvier, des blocages étaient prévus dans plusieurs lycées et dans les facs. Les équipes de Quotidien étaient au lycée Racine, à Paris, pour suivre la mobilisation. Faire voter la réforme des retraites ne sera pas un long fleuve tranquille pour le gouvernement : la gauche et l’extrême droite réclament un référendum, les Républicains continuent de se diviser et même au sein de la majorité, l’unité ne semble qu’un lointain souvenir.