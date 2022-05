20h15 Express : qui sont les apprentis-députés d’Éric Zemmour ?

Alors qu’il a squatté tout l’espace médiatique pendant six mois, Éric Zemmour se fait très discret depuis sa défaite au soir du premier tour de l’élection présidentielle. L’ancien candidat a changé d’objectif : faute de devenir président, il a décidé de faire élire des députés pour asseoir l’influence de son parti « Reconquête ». Pour y parvenir, Éric Zemmour déploie une armée de candidats qui, il l’espère, lui permettront de fidéliser son électorat. Parmi ces prétendants-députés, beaucoup de nouveaux candidats, inconnus au bataillon qui découvrent le monde politique. Pour les briefer, Éric Zemmour organisait donc une grande journée de formation, salle Wagram, à Paris. Le 8 mai, l’Ukraine célèbre la fin de la Seconde guerre mondiale. Alors que la Russie célébrait elle aussi cette journée avec un traditionnel défilé militaire, comment les Ukrainiens ont-ils vécu les célébrations, plus de deux mois après l’invasion russe dans leur pays ? Le journaliste Wilson Fache est sur place. L’alliance de la gauche, c’est fait. L’entente de la gauche, en revanche… Avec l’arrivée de la NUPES réunissant Insoumis, écolos, socialistes et communistes, on a vu arriver une floppée de candidats parachutés, c’est-à-dire envoyés pour remplacer des élus implantés depuis plus longtemps qu’eux. Et donc d’anciens adversaires politiques obligés de faire semblant d’être les meilleurs amis du monde.