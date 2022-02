20h15 Express : qui sont les manifestants des "Convois de la liberté" ?

Ce week-end, une centaine de voitures du « Convoi de la liberté » a bravé l’interdiction du Préfet de Police de Paris et est parvenue à rentrer dans Paris. On a voulu savoir qui sont les militants de ce mouvement et quel est leur message. Valérie Pécresse c’est 1 tiers Thatcher, 2 tiers Merkel comme elle le dit, mais surtout 3 tiers gênant. La candidate de la droite donnait son tout premier grand meeting de campagne ce week-end. Un meeting pour relancer sa campagne et affirmer sa position soldé par un échec. Pourtant, la salle était comble, la famille politique réunie et même la famille de Valérie Pécresse avait fait le déplacement. Alors que le procès des attentats du 13 novembre se poursuit à Paris, un autre procès pour terrorisme ouvrait ses portes ce lundi : celui de l’assassinat du Père Jacques Hamel, dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray, le 26 juillet 2016. Les deux assassins, âgés de 19 ans au moment des faits, sont morts. Dans le box des accusés, on retrouve pourtant trois accusés, soupçonnés d’avoir contribué à l’organisation de l’attentat. Face à eux, Guy Coponet, 92 ans, témoin et survivant de l’attaque.