20h15 Express : qui sont les militants de la nouvelle génération des anti-IVG ?

Les opposants au droit à l’avortement sont-ils en train de gagner la bataille culturelle ? Partout dans le monde, le droit à l’IVG recule : aux Etats-Unis, en Pologne, en Hongrie, il est aussi menacé en Italie depuis l’arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni. Dans le reste de l’Europe, en France notamment, les militants anti-IVG sont de plus en plus virulents. Et de plus en plus jeunes, aussi. Pour comprendre qui ils sont, Valentine Watrin, Abda Sall et Arthur Després ont assisté à la manifestation anti-avortement de Lyon ce week-end. La rentrée des députés avait lieu ce lundi. Une rentrée tendue, une rentrée « explosive » et à « hauts risques » où les mots « censure », « dissolution » et « 49-3 » avaient été prononcés avant même l’arrivée des députés dans l’hémicycle. Une rentrée compliquée pour tout le monde donc, particulièrement pour la NUPES, divisée sur les affaires Adrien Quatennens et Julien Bayou. Les Brésiliens étaient appelés aux urnes ce week-end. Ils ont placé en tête l’ancien président Lula, suivi de près par le président sortant Jair Bolsonaro, qu’on annonçait perdant dès le premier tour. La campagne de l’entre-deux tours va durer un mois et risque d’être particulièrement violente. Sarah Cozzolino, journaliste française à Rio, a suivi la journée électorale pour Quotidien.