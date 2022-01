20h15 Express : qui sont les organisateurs de la primaire de la gauche ?

La primaire populaire de la gauche, initiative citoyenne pour départager les candidats de gauche et envoyer un candidat unique au premier tour de l’élection présidentielle ne se passe pas tout à fait comme prévu. Pourtant, 300 000 sympathisants de gauche sont d’ores et déjà inscrits pour y participer. Problème : ils sont bien les seuls. Pour l’heure, seule Christiane Taubira a fait savoir qu’elle participerait et reconnaîtrait les résultats de cette primaire. Même la participation d’Anne Hidalgo, pourtant la première à avoir appelé une primaire de ses vœux, n’est plus garantie. Jean-Luc Mélenchon, quant à lui, a exigé que son nom soit retiré de la primaire et Yannick Jadot accuse l’initiative de « tuer la gauche et l’écologie ». Dans ce contexte hyper tendu, Paul Moisson, Baptiste Brill et Clément Duché ont voulu rencontrer les organisateurs de cette primaire populaire, comprendre leur façon de travailler et leurs solutions pour sauver une initiative déjà au bord de l’échec. Quelles seraient les trois premières mesures du grand intellectuel Yascha Mounk s’il était élu président de la République ? On lui a posé la question.