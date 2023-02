20h15 Express : qui sont les services d’ordre qui évitent les casses lors des manifestations ?

Ces dernières semaines, les journées de mobilisation contre la réforme des retraites se sont multipliées. Mais on compte très peu d’interpellations, de casses ou de violences dans les rues. Ce bilan exemplaire est notamment dû aux services d’ordre des syndicats. Hier, Paul Moisson, Héloïse Grégoire et Arthur Després étaient dans la manifestation à Paris pour rencontrer ces services d’ordre. Ils ont suivi celui de la CFDT. La guerre en Ukraine a débuté le 24 février 2022. Dès les premiers jours, les équipes de Quotidien étaient entrées en contact avec trois jeunes femmes ukrainiennes, toutes les trois appelées Daria. Un an après, l’une d’entre elles a fui Kharkiv pour se réfugier à Lyon, où elle travaille dans un centre social. La deuxième est elle aussi en France : elle étudie en master de communication à Paris. Enfin, la dernière Daria est, elle, restée en Ukraine à Kiev, alors que les combats continuent dans le pays