20h15 Express : qui va bien pouvoir remplacer Jean-Luc Mélenchon à la tête des Insoumis ?

Jean-Luc Mélenchon l’a dit et répété ; il souhaite quitter la scène politique, au moins temporairement. Reste à trouver son successeur. Hier, le leader des Insoumis était encore en première ligne face aux médias pour débriefer l’allocution d’Emmanuel Macron. Devant les journalistes, il a laissé le micro à la relève alors qu’aujourd’hui, tous les chefs de groupes de la NUPES se sont réunis pour déterminer qui va diriger la coalition. Azzedine Ahmed-Chaouch est allé à leur rencontre. Hier, les députés marconistes ont fait leur rentrée à l’Assemblée nationale dans une ambiance plus calme et moins à la fête qu’il y cinq ans. Deux postes stratégiques étaient en jeu lors de cette journée : celui de président du groupe présidentiel et celui de président de l’Assemblée nationale. Aurore Bergé, élue des Yvelines, a raflé le premier et la ministre des Outre-mer Yaël Braun-Pivet a, elle, été choisie pour briguer le second. Sophie Dupont, Stephen Chattour et Thibault Dautrevaux étaient présents, hier, à l’Assemblée nationale pour retrouver les députés du clan présidentiel. Plus de quatre mois que la guerre en Ukraine a commencé. Malgré les attaques russes, si le pays parvient à résister, c’est parce qu’i reçoit, chaque jour, des canons, des missiles et des munitions de la part pays occidentaux. Pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, il n’y a aucun doute : s’il reçoit encore plus d’armes, l’Ukraine pourra gagner la guerre. Sur place, dans le Bonbass, le journaliste Guillaume Ptak est allé à la rencontre des soldats ukrainiens.