20h15 Express – Rafah : la population tente de fuir sous les bombardements

Les chars israéliens sont entrés dans Rafah. Dans cette ville au sud de la bande de Gaza s’entassent plus d’un million de réfugiés. L’assaut lancé par l’armée israélienne intervient alors qu’une trêve devait être signé avec le Hamas. Pour les Palestiniens qui survivent à Rafah, il n’existe plus d’autres endroits où se réfugier. Ambiance bucolique pour le président Xi Jinping en visite en France. Après un dîner de gala à l’Elysée, le président chinois était invité dans une station de ski des Pyrénées. Et avec lui beaucoup de ressortissants chinois. Quitte à ce que les habitants soient parqués, eux, bien en retrait. Polémique autour de « Transmania » : tensions autour de la venue de Marguerite Stern et Dora Moutot à Assas

