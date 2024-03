20h15 Express – Rafah : un million de réfugiés gazaouis dans une situation alarmante

A Gaza, le massacre continue. 6 mois après les attaques du 7 octobre, la situation humanitaire n’a jamais été plus préoccupante. L’ONU estime qu’il existe un « risque imminent » de famine, dont les enfants seront les premières victimes. Quotidiennement, les bombes israéliennes rayent des quartiers entiers de la carte et 30 000 civils aura déjà perdu la vie depuis le début du conflit. Pour comprendre ce qu’il se passe sur place, Mohammed, un journaliste habitant de Gaza, nous envoie régulièrement des images. Aujourd’hui, il rapporte des images rares du camp de réfugiés de Rafah, à la frontière égyptienne, où s’entassent un million de personnes. Donald Trump a remporté 14 Etats lors du Super Tuesday ce mardi, contre un pour son unique concurrente, Nikki Haley, qui a annoncé son retrait de la campagne dans la foulée. Parmi les 14 Etats qui veulent de nouveau voir Donald Trump à la Maison Blanche se trouve le Maine, un petit Etat tout au nord du pays, à la frontière du Canada, et plutôt traditionnellement démocrate.

